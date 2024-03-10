Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kırıkkale'de devrilen TIR'daki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Devrilen TIR'daki 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de inşaat demiri yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 01:50 Güncelleme: 10.03.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen TIR'daki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alper Ü. idaresindeki inşaat demiri yüklü TIR, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarparak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Çarpmanın etkisiyle TIR'ın kupa kısmı dorseden ayrıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ile Süleyman Ü. ve Hakan A, Yahşihan Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazada, araçtaki inşaat demirleri de çevreye saçıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Kırıkkale
        #kııkkale haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düştü
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"