AA

Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir otelde görevliler, temizlik için girdikleri odada bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını fark etti.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yusuf Çil (38) olduğu tespit edildi.

Çil'in cesedi, savcının incelemesinin ardından önce Kovid-19 testi için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, daha sonra ise otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.