'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
ULAŞIMDA43 ilin geçiş güzergahında yer alıp, 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bugün de trafik yoğunluğu sürdü.
ULAŞIMDA43 ilin geçiş güzergahında yer alıp, 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bugün de trafik yoğunluğu sürdü.
Kırıkkale'de sabah saatlerinde göze çarpan yoğunluk, öğle saatlerinde daha da arttı. Kent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale- Ankara kara yolunda araçlar saatte 70 kilometre hızla ilerlerken, yolda zaman zaman kazalar oldu. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun arife günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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