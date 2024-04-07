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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

        ULAŞIMDA43 ilin geçiş güzergahında yer alıp, 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bugün de trafik yoğunluğu sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 07.04.2024 - 17:20
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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu
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        ULAŞIMDA43 ilin geçiş güzergahında yer alıp, 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bugün de trafik yoğunluğu sürdü.

        Kırıkkale'de sabah saatlerinde göze çarpan yoğunluk, öğle saatlerinde daha da arttı. Kent geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kırıkkale- Ankara kara yolunda araçlar saatte 70 kilometre hızla ilerlerken, yolda zaman zaman kazalar oldu. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını dönüşe kapattı. Trafik yoğunluğunun arife günü gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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