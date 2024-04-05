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        "Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı

        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:20 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:20
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        "Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı
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        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiğin aksamaması için denetimlerini arttırdı.

        Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.

        Trafik yoğunluğunun akşam ve yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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