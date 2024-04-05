"Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı

Trafik yoğunluğunun akşam ve yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

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