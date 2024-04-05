Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
Kırıkkale'deRamazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Kırıkkale'deRamazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Kırıkkale Şehitliği'ndeki etkinliğe Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.
Vali Makas ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.
Şehit aileleri de Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.
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