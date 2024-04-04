Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 10 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 10 şüpheli yakalandı, 13 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Mart-3 Nisan'da sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 11 nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ile banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı olayıyla ilgili işlem başlattı.