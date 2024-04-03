Yolcu otobüsündeki 23 kilo uyuşturucuyu Cesur buldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Balışeyh ilçesinde Tokat'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsünü, şüpheli olduğunu değerlendirip durdurdu. Otobüste, narkotik köpeği Cesur ile arama yapıldı. Bagajda çuvaldaki 1 valizde, 23 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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