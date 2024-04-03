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        Yolcu otobüsündeki 23 kilo uyuşturucuyu Cesur buldu

        KIRIKKALE'de şüphe üzerine durdurulup, narkotik köpeği Cesur ile aranan yolcu otobüsünde, 23 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:50
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        Yolcu otobüsündeki 23 kilo uyuşturucuyu Cesur buldu
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        KIRIKKALE'de şüphe üzerine durdurulup, narkotik köpeği Cesur ile aranan yolcu otobüsünde, 23 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Balışeyh ilçesinde Tokat'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsünü, şüpheli olduğunu değerlendirip durdurdu. Otobüste, narkotik köpeği Cesur ile arama yapıldı. Bagajda çuvaldaki 1 valizde, 23 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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