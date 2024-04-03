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        Kırıkkale'deki denetimlerde 66 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 66 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:33
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        Kırıkkale'deki denetimlerde 66 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 66 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Mart-2 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 262 aracın kontrol edildiği belirtildi.

        Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 66 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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