Kırıkkale'deki denetimlerde 66 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 66 araç trafikten men edildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftadaki trafik denetimlerinde 66 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Mart-2 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 262 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 66 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
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