Kırıkkale'de 113 şüpheli ve hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 113 zanlı ve hükümlü, polis ekiplerince mart ayında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerce geçen ay kamu düzeninin sağlanması için haklarında aranma kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama ve kontrollerde çeşitli suçlardan aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 113 kişi yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Aranması bulunan 60 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.