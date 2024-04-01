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        Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal'dan seçmenlere teşekkür

        Kırıkkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:21 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:21
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        Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal'dan seçmenlere teşekkür
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        Kırıkkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslenen Önal, herkesin evladı olduğunu belirterek, "Çocuklarınızın okul arkadaşı, komşunuzum. Herkesle beraber olacağım. Ahmet Önal, içinizden biri, bu kentin, halkın ta kendisi. Sorunların tamamının üstesinden geleceğiz, inanın kaynak da var." diye konuştu.

        Önal, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Ahmet Önal'ın konuşmasının ardından partililer, meşale yakıp marş söyledi.

        Kutlamaya CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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