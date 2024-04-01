Kırıkkale Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal'dan seçmenlere teşekkür

Kırıkkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Önal, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslenen Önal, herkesin evladı olduğunu belirterek, "Çocuklarınızın okul arkadaşı, komşunuzum. Herkesle beraber olacağım. Ahmet Önal, içinizden biri, bu kentin, halkın ta kendisi. Sorunların tamamının üstesinden geleceğiz, inanın kaynak da var." diye konuştu.

Önal, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Ahmet Önal'ın konuşmasının ardından partililer, meşale yakıp marş söyledi.