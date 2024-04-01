Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 127 zanlı hakkında yasal işlem yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı, 3'ünün de tutuklandığı operasyonlarda, 2 bin 834 kişi ve 56 araç sorgulandı.
Faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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