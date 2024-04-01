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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:45
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 127 zanlı hakkında yasal işlem yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı, 3'ünün de tutuklandığı operasyonlarda, 2 bin 834 kişi ve 56 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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