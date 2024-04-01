Kırıkkale'de CHP'li Önal başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi MHP kazandı

KIRIKKALE'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ahmet Önal belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 7'sinde AK Parti, 1'inde MHP kazandı.

Kırıkkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre; oyların yüzde 49,78'ini alan CHP'li Ahmet Önal belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti'li 7 aday seçimi önde tamamlarken; MHP ise 1 belediye başkanlığı kazandı. Bahşılı'da MHP'li Halil İbrahim Bişkin, Balışeyh'te AK Parti'li Ali Dedelioğlu, Çelebi'de AK Parti'li Yaşar Erdemir, Delice'de AK Parti'li Yılmaz Uyan, Karakeçili'de AK Parti'li Hüseyin Özçelik, Keskin'de AK Parti'li Ekmel Cönger, Sulakyurt'ta AK Parti'li Seyfettin Çetiner, Yahşihan'da AK Parti'li Ahmet Sungur seçimin galibi oldu.

'BUGÜN KAYBEDEN YOKTUR' CHP'li Ahmet Önal, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla seçimi kutladı. Vatandaşlara seslenen Önal, "Bugün Kırıkkale'nin kaderinin değiştiği, sevginin kucaklaşmanın, bir arada olmanın günü. Bugün tarih sayfalarının yeniden yazılmaya başladığı gün. Bugün sizin gününüz. Değerli hemşehrilerim kucaklaşmaya, paylaşmaya, birleşmeye geliyoruz. Bugün kaybeden yoktur. Bugün Kırıkkale kazanmıştır. Bu sonuç, hiç kimse için kaybetmiş olmak değildir. Bu sonuç herkes için kazanmış olmaktır. Bu kente siyasi görüşünüz ne olursa olsun, daha önce hangi partiye oy vermiş olursanız olun, Ahmet Önal'ın gönlünde sonuna kadar yer var" dedi.