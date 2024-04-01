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        Kırıkkale'de CHP'li Önal başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi MHP kazandı

        KIRIKKALE'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ahmet Önal belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:30 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:35
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        Kırıkkale'de CHP'li Önal başkan seçildi; 7 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi MHP kazandı
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        KIRIKKALE'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ahmet Önal belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 7'sinde AK Parti, 1'inde MHP kazandı.

        Kırıkkale'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre; oyların yüzde 49,78'ini alan CHP'li Ahmet Önal belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti'li 7 aday seçimi önde tamamlarken; MHP ise 1 belediye başkanlığı kazandı. Bahşılı'da MHP'li Halil İbrahim Bişkin, Balışeyh'te AK Parti'li Ali Dedelioğlu, Çelebi'de AK Parti'li Yaşar Erdemir, Delice'de AK Parti'li Yılmaz Uyan, Karakeçili'de AK Parti'li Hüseyin Özçelik, Keskin'de AK Parti'li Ekmel Cönger, Sulakyurt'ta AK Parti'li Seyfettin Çetiner, Yahşihan'da AK Parti'li Ahmet Sungur seçimin galibi oldu.

        'BUGÜN KAYBEDEN YOKTUR'

        CHP'li Ahmet Önal, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla seçimi kutladı. Vatandaşlara seslenen Önal, "Bugün Kırıkkale'nin kaderinin değiştiği, sevginin kucaklaşmanın, bir arada olmanın günü. Bugün tarih sayfalarının yeniden yazılmaya başladığı gün. Bugün sizin gününüz. Değerli hemşehrilerim kucaklaşmaya, paylaşmaya, birleşmeye geliyoruz. Bugün kaybeden yoktur. Bugün Kırıkkale kazanmıştır. Bu sonuç, hiç kimse için kaybetmiş olmak değildir. Bu sonuç herkes için kazanmış olmaktır. Bu kente siyasi görüşünüz ne olursa olsun, daha önce hangi partiye oy vermiş olursanız olun, Ahmet Önal'ın gönlünde sonuna kadar yer var" dedi.

        AHMET ÖNAL

        Ahmet Önal, 1983 yılında Kırıkkale'de doğdu. 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Önal, Kırıkkale'de serbest avukatlık yapmaya başladı. 2015-2018 yılları arasında CHP Kırıkkale İl Başkanlığı görevini yürüten Önal, 24 Haziran 2018 ve 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde partisinin Kırıkkale milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Önal, partisinin belediye başkan adayı oldu. Önal, evli ve 2 çocuk babası.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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