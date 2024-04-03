Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, yeni başarılara koşuyor:

MEHMET CAN DEMİRKAYA - Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 21 yaşındaki sporcusu Şahin, farklı yaş kategorilerinde 6 kez Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2022'deki Balkan Şampiyonası'nda 1500 ve 3000 metre engellide şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Pelinsu Şahin, AA muhabirine, 10 yıl önce antrenörünün bir okul müsabakasında kendisini keşfetmesi üzerine spora başladığını anlattı.

O günden beri antrenörüyle çalıştıklarını, farklı kategorilerde Türkiye şampiyonlukları ve derecelerinin olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"2022 yılında Denizli'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 1500 ve 3000 metre engelli de şampiyon oldum. Aynı yıl İtalya'da Avrupa Kros Şampiyonası'nda ise 20 Yaş Altı kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi olduk. Bu yıl Balkan Büyükler Salon Şampiyonası'nda 3000 metrede ikincilik elde ettim. İlk defa büyüklerde ülkemi temsil ettim. 2024'te Umman'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda takım halinde dünya ikincisi, ferdi olarak da dördüncüsü oldum."