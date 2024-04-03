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        Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, yeni başarılara koşuyor:

        MEHMET CAN DEMİRKAYA - Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:10
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        Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, yeni başarılara koşuyor:
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        MEHMET CAN DEMİRKAYA - Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün 21 yaşındaki sporcusu Şahin, farklı yaş kategorilerinde 6 kez Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2022'deki Balkan Şampiyonası'nda 1500 ve 3000 metre engellide şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Pelinsu Şahin, AA muhabirine, 10 yıl önce antrenörünün bir okul müsabakasında kendisini keşfetmesi üzerine spora başladığını anlattı.

        O günden beri antrenörüyle çalıştıklarını, farklı kategorilerde Türkiye şampiyonlukları ve derecelerinin olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

        "2022 yılında Denizli'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 1500 ve 3000 metre engelli de şampiyon oldum. Aynı yıl İtalya'da Avrupa Kros Şampiyonası'nda ise 20 Yaş Altı kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi olduk. Bu yıl Balkan Büyükler Salon Şampiyonası'nda 3000 metrede ikincilik elde ettim. İlk defa büyüklerde ülkemi temsil ettim. 2024'te Umman'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda takım halinde dünya ikincisi, ferdi olarak da dördüncüsü oldum."

        - "İlk hedefim Avrupa şampiyonluğu"

        Şahin, bu yıl Roma'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini hatırlatılarak, "İlk hedefim oraya katılmak. 2025'te Norveç'te düzenlenecek olan 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var, inşallah orada hedefim altın madalya. Yine 2025'te Almanya'da düzenlenecek Üniversiteler Dünya Yaz Oyunları'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İlk hedefim Avrupa şampiyonluğu, ardından da 2028 Olimpiyatları'nda koşmak istiyorum." diye konuştu.

        Antrenör Abdullah Yılmaz da yetenekli ve başarılı bir milli sporcu olan Pelinsu ile hedeflerinin 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılmak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu hafta sonu Antalya'da olimpik deneme yarışımız var. Avrupa şampiyonasının 9 dakika 37 saniye katılım barajı var. Bu hafta sonundaki yarışta 9 dakika 45 saniye gibi hedef belirledik. İlk yarışı öyle açarsak 2 aylık bir vaktimiz var, bu sırada katılım barajını aşarsak Avrupa şampiyonasına gitmeyi hedefliyoruz. Pelinsu henüz 23 yaş altı kategorisinde olmasına rağmen büyüklere katılabilmesi büyük bir başarı olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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