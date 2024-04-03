Kırıkkale'de MHP'li adayın aracına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı
Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin'in aracına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin'in aracına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Mart gecesi Bahşılı ilçesi Topaldede mevkisinde meydana gelen "mala zarar verme" ve "silahlı tehdit" olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında Bişkin ve beraberindekilerin beyanları alındı.
Ardından bölgede bulunan kamera görüntülerini inceleyen Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın failleri olduğu öne sürülen H.İ.A. ve O.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İddiaya göre, Bişkin ve beraberindeki 3 kişi, 30 Mart'ta gece saatlerinde dua etmek için Topaldede Türbesi'ne gitmiş, dönüşte Bişkin'in bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açılmıştı.
Yaralananın olmadığı olayda aracın camına saçma isabet etmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.