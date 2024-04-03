Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Bahşılı Belediye Başkanı seçilen MHP'li Bişkin'in aracına silahlı saldırıda 2 şüpheli yakalandı

        KIRIKKALE'de resmi olmayan sonuçlara göre, Bahşılı Belediye Başkanı seçilen MHP'li Halil İbrahim Bişkin'in otomobiline silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahşılı Belediye Başkanı seçilen MHP'li Bişkin'in aracına silahlı saldırıda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de resmi olmayan sonuçlara göre, Bahşılı Belediye Başkanı seçilen MHP'li Halil İbrahim Bişkin'in otomobiline silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı.

        Bahşılı ilçesinde 31 Mart gecesi meydana gelen olayda, seçim öncesi dua etmek için Topal Dede Türbesi'ni ziyaret eden MHP'li Halil İbrahim Bişkin ve beraberindeki kişilerin otomobiline, tüfekle saldırı düzenlendi. Tüfekten çıkan saçmalar aracın camı ve kaportasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken; saldırganlar kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, saldırganlar tespit edildi. Düzenlenen operasyonla H.İ.A. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde olayın gerçekleştiği saatlerde bölgede olduklarını itiraf ettikleri bildirildi. Sorguları devam eden H.İ.A. ve O.Y.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'deki denetimlerde 66 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'deki denetimlerde 66 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de MHP'li adayın aracına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 ş...
        Kırıkkale'de MHP'li adayın aracına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 ş...
        Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, yeni başarılara koşu...
        Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, yeni başarılara koşu...
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 7 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 7 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı