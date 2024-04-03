Bahşılı Belediye Başkanı seçilen MHP'li Bişkin'in aracına silahlı saldırıda 2 şüpheli yakalandı

KIRIKKALE'de resmi olmayan sonuçlara göre, Bahşılı Belediye Başkanı seçilen MHP'li Halil İbrahim Bişkin'in otomobiline silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı.

Bahşılı ilçesinde 31 Mart gecesi meydana gelen olayda, seçim öncesi dua etmek için Topal Dede Türbesi'ni ziyaret eden MHP'li Halil İbrahim Bişkin ve beraberindeki kişilerin otomobiline, tüfekle saldırı düzenlendi. Tüfekten çıkan saçmalar aracın camı ve kaportasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken; saldırganlar kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, saldırganlar tespit edildi. Düzenlenen operasyonla H.İ.A. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde olayın gerçekleştiği saatlerde bölgede olduklarını itiraf ettikleri bildirildi. Sorguları devam eden H.İ.A. ve O.Y.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.