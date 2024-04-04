Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, aksam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Ö.Ş. kontrolündeki 71 BE 981 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki 46 ABS 049 plakalı otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobiller köprü duvarına çarptı. Kazada, sürücü S.B. ve aynı otomobilde bulunan S.S. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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