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        Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı

        KIRIKKALE'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 02:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 02:30
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        Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
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        KIRIKKALE’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, aksam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Ö.Ş. kontrolündeki 71 BE 981 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki 46 ABS 049 plakalı otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Savrulan otomobiller köprü duvarına çarptı. Kazada, sürücü S.B. ve aynı otomobilde bulunan S.S. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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