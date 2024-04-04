Kırıkkale'de hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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