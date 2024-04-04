Kırıkkale'de araçta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın sürücü ağır yaralandı

İddiaya göre, F.C. (42) isimli kadın 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 İstasyonu yakınında, aynı araçta bulunan E.B. ile tartıştı.

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