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        Kırıkkale'de araçta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın sürücü ağır yaralandı

        Kırıkkale'de otomobiliyle seyir halindeyken tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:54 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:54
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        Kırıkkale'de araçta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın sürücü ağır yaralandı
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        Kırıkkale'de otomobiliyle seyir halindeyken tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, F.C. (42) isimli kadın 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı 112 İstasyonu yakınında, aynı araçta bulunan E.B. ile tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. kadını boğazından bıçakladı. Aracın kontrolünü kaybeden kadın kaldırıma çarptı.

        Ağır yaralanan F.C, istasyonda bulunan ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

        E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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