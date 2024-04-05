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        Kırıkkale'de Avukatlar Günü kutlandı

        Kırıkkale Barosu Avukatları, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:00
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        Kırıkkale'de Avukatlar Günü kutlandı
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        Kırıkkale Barosu Avukatları, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kırıkkale Baro Başkanı Mutlu Korkmaz'ın çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Korkmaz, törende yaptığı konuşmada, baro ve avukatın zayıf düştüğünde bundan en büyük zararın yurttaşlar ve hukuk düzeninin göreceğini söyledi.

        Bugüne kadar hep "Güçlü baro güçlü avukat", "Herkes için adalet, adalet için avukat" dediklerine dikkati çeken Korkmaz, şöyle konuştu:

        "Mesleğimizin ve baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor. Bugün 'Avukat için adalet' diye haykırmak zorunda kalıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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