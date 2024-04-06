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        Bahşılı Belediye Başkanı Bişkin, mazbatasını aldı

        MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:59
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        Bahşılı Belediye Başkanı Bişkin, mazbatasını aldı
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        MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Beraberindeki partililerle Kırıkkale Adliyesine gelen Bişkin'e, İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası takdim edildi.

        Daha sonra belediyeye geçen Bişkin, görevi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez'den devraldı.

        Bişkin, kendisine destek verenlere teşekkür ederek ayırmadan, ayrıştırmadan canla başla çalışacaklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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