Bahşılı Belediye Başkanı Bişkin, mazbatasını aldı
MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin, mazbatasını alarak görevine başladı.
MHP'den Bahşılı Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Bişkin, mazbatasını alarak görevine başladı.
Beraberindeki partililerle Kırıkkale Adliyesine gelen Bişkin'e, İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası takdim edildi.
Daha sonra belediyeye geçen Bişkin, görevi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ata Dönmez'den devraldı.
Bişkin, kendisine destek verenlere teşekkür ederek ayırmadan, ayrıştırmadan canla başla çalışacaklarını söyledi.
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