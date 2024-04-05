RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasıyla ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili, bugün itibariyle yollarda yoğunluğunu hissettiriyor. Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale karayolunda bayram yoğunluğu da başladı. Polis ve jandarma ekipleri, trafik ve asayiş yönünden alınan tedbirleri uygulamaya başladı. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar dönüşe kapatılarak trafik hızlandırıldı. Ayrıca, uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Araçlarda narkotik köpeği 'Cesur'un da katılımıyla arama yapıldı. Sürücüler, trafik kuralları konusunda uyarıldı.