Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı

        RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasıyla ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de, bayram yoğunluğu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasıyla ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı.

        9 günlük Ramazan Bayramı tatili, bugün itibariyle yollarda yoğunluğunu hissettiriyor.  Kırıkkale'de 43 ilin geçiş güzergahı üzerinde bulunan Ankara-Kırıkkale karayolunda bayram yoğunluğu da başladı. Polis ve jandarma ekipleri, trafik ve asayiş yönünden alınan tedbirleri uygulamaya başladı. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar dönüşe kapatılarak trafik hızlandırıldı. Ayrıca, uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücüler ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Araçlarda narkotik köpeği 'Cesur'un da katılımıyla arama yapıldı. Sürücüler, trafik kuralları konusunda uyarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram trafiği başladı!
        Hedeflerini kayda aldılar!
        Hedeflerini kayda aldılar!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor

        Benzer Haberler

        "Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı
        "Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı
        Kırıkkale'de Avukatlar Günü kutlandı
        Kırıkkale'de Avukatlar Günü kutlandı
        Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Karakeçili Belediye Başkanı Özçelik mazbatasını aldı
        Karakeçili Belediye Başkanı Özçelik mazbatasını aldı
        Otomobil kullanırken erkek arkadaşının bıçakla boğazını kestiği kadın yaral...
        Otomobil kullanırken erkek arkadaşının bıçakla boğazını kestiği kadın yaral...
        Kırıkkale'de araçta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın sürücü ağır...
        Kırıkkale'de araçta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın sürücü ağır...