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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:36
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
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        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu devam ediyor.

        Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolundaki trafik nedeniyle araçlar saatte 70-80 kilometre hızla ilerlerken, ekipler ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

        Karayolları ekipleri de trafikte sorun yaşanmaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

        Trafik yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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