Hafif ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken; kaza sonucu hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınında meydana geldi. Samsun yönüne giden Hüseyin P. (39) kontrolündeki 06 BKY 385 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkıp Kırıkkale kent merkezine gitmek üzere kavşaktan dönüş yapan Veysel Z.'nin (56) kullandığı 35 BJP 025 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan 06 BKY 385 plakalı araç, dolmuş durağına çarparak durdu. Kazada, sürücüler Veysel Z. ve Hüseyin P. ile araçlarda bulunan Eren A. (44), Cengiz E. (24), Şerife K. (47), Melek D. (43) yaralandı.

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