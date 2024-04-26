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        Hafif ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 6 yaralı

        KIRIKKALE'de kavşakta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:25
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        Hafif ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 6 yaralı
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        KIRIKKALE'de kavşakta iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınında meydana geldi. Samsun yönüne giden Hüseyin P. (39) kontrolündeki 06 BKY 385 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkıp Kırıkkale kent merkezine gitmek üzere kavşaktan dönüş yapan Veysel Z.'nin (56) kullandığı 35 BJP 025 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan 06 BKY 385 plakalı araç, dolmuş durağına çarparak durdu. Kazada, sürücüler Veysel Z. ve Hüseyin P. ile araçlarda bulunan Eren A. (44), Cengiz E. (24), Şerife K. (47), Melek D. (43) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken; kaza sonucu hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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