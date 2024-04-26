Kırıkkale'de 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kırıkkale'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
H.P. idaresindeki 06 BKY 385 plakalı hafif ticari araç, Akşemsettin Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, V.Z. yönetimindeki 35 BJP 025 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan E.A, C.E, Ş.K. ve M.D. yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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