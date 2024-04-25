Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (2)
CİPSÜRÜCÜSÜ ÖLDÜKırıkkale'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada cip sürücüsü Cihan Kaplan (40), kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
CİPSÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kırıkkale'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada cip sürücüsü Cihan Kaplan (40), kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadın sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Diğer 2 yaralıdan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan otomobil sürücüsü U.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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