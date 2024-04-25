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        Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (2)

        CİPSÜRÜCÜSÜ ÖLDÜKırıkkale'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada cip sürücüsü Cihan Kaplan (40), kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:05
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        Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (2)
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        CİPSÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

        Kırıkkale'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada cip sürücüsü Cihan Kaplan (40), kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kadın sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Diğer 2 yaralıdan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan otomobil sürücüsü U.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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