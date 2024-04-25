Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.