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        Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si ağır 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:16
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        Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si ağır 3 kişi tedavi altına alındı.

        C.K. (40) idaresindeki 06 H 3098 plakalı cip, Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde U.S'nin (38) kullandığı 71 FH 967 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile T.K. (9) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan C.K. ve U.S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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