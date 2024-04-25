Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si ağır 3 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si ağır 3 kişi tedavi altına alındı.
C.K. (40) idaresindeki 06 H 3098 plakalı cip, Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde U.S'nin (38) kullandığı 71 FH 967 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile T.K. (9) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan C.K. ve U.S'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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