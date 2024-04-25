Kırıkkale'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ayrıca, uygulamada 3 farklı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan zanlının üzerinde 25,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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