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        Kırıkkale'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 09:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 09:46
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        Kırıkkale'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan zanlının üzerinde 25,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, uygulamada 3 farklı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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