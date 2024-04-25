Kırıkkale'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.
Kırıkkale'de hakkında 12 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şok uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan zanlının üzerinde 25,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, uygulamada 3 farklı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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