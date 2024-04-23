İçinde 113 bin liralık altın ve para olan cüzdanı bulup, sahibine teslim ettiler

KIRIKKALE'depolis ekipleri, içerisinde 133 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan cüzdanı kadının düşürdüğü caddede bularak sahibine teslim etti.

Olay, öğle saatlerinde Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. N.K., içerisinde 133 bin 500 lira değerinde ziynet eşyası ve para bulunan cüzdanını düşürdü. Bir süre sonra cüzdanını kaybettiğini fark eden N.K., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadının başvurusu üzerine arama çalışması yaptı. Ekipler, cüzdanı aynı caddede bularak kadına teslim etti. Cüzdanını eksiksiz şekilde teslim alan kadın, ekiplere teşekkür etti.