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        Kaymakam Uludağ ve Belediye Başkanı Özçelik, koltuklarını öğrencilere devretti

        Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:23
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        Kaymakam Uludağ ve Belediye Başkanı Özçelik, koltuklarını öğrencilere devretti
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        Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Nafiz Arafat Tanıt, Karakeçili İlkokulu Müdürü Zeki Ermiş ve 3. sınıf öğrencisi Yiğit Aktaş, Kaymakam Uludağ'ı ziyaret etti.

        Makam koltuğunu Aktaş'a bırakan Uludağ, tüm çocukların ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Belediye Başkanı Özçelik de makamını Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ali Yekta Akdeniz'e devretti.

        Akdeniz'le yakından ilgilenen Özçelik, çocukların bayramını kutladı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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