Belediye Başkanı Önal'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önal, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık mücadelesi veren aziz milletin işgale karşı milli duruşunun ve cesaretin somut adımı olarak ortaya çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünün haklı gurunu yaşadıklarını belirtti.

Bu tarihin aynı zamanda Türkiye ve dünya çocuklarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak armağan edildiğini anımsatan Önal, şunları kaydetti:

"Çocuklar, en önemli servetimiz ve geleceğe olan umudumuzsunuz. Sizler, milletimizin aydınlık yarınlarının teminatısınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin daha da gelişmesi ve kalkınması adına gelecek güzel günleri kucaklayacak olan çocuklarımızın özgür irade sahibi bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. İnanıyorum ki çocuklarımız yakın bir gelecekte ülkemizin yönetiminde söz sahibi olarak aziz milletimizi yeni ufuklara taşıyacak, ülkemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin tesisi için çaba sarf edeceklerdir."