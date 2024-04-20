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        Kırıkkale'de ambulans ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de ambulans ile ticari taksinin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 01:09 Güncelleme: 20.04.2024 - 01:09
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        Kırıkkale'de ambulans ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de ambulans ile ticari taksinin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        B.G. idaresindeki 71 T 2018 plakalı ticari taksi, Kaletepe Mahallesi 1043. sokakta, H.A'nın kullandığı 71 ADH 583 plakalı ambulans ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık çalışanları P.D. ve Ü.A. yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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