Başkasının otomobilini 'sazan sarmalı' yöntemiyle satmaya çalıştı

KIRIKKALE'de Enes Baştuğ'un ilana koyduğu otomobili 190 bin liraya Necip Doğan'a satmayan çalışan G.B.'nin uyguladığı 'sazan sarmalı' adı verilen dolandırıcılık, banka hesabına gönderilen paraya bloke konulması ile önlendi. G.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırıkkale'de yaşayan Enes Baştuğ, amcasına ait otomobili vekalet ile satmak için internet üzerinden ilana çıkardı. İlan üzerinden Baştuğ'a ulaşan G.B., askeri personel olarak şehir dışında bulunduğunu belirtip otomobil için pazarlık yaptı. Baştuğ'un ilan bilgilerini kopyalayan G.B., internette sahte satış ilanı oluşturdu. G.B., sahte ilana inanıp arayan Necip Doğan ile görüşerek aracı satmak için anlaştı. 'Sazan sarmalı' yöntemi ile iki tarafı da kandıran G.B., alıcı Necip Doğan'a otomobilin Kırıkkale'deki kuzeninde olduğunu, Enes Baştuğ'a ise otomobili almaya bir tanıdığının geleceğini söyledi. Enes Baştuğ ve Necip Doğan'ı aynı noterde buluşturan G.B., Doğan'a 190 bin liralık satış bedelini kendi hesabına aktarmasını söyledi. Oluşturduğu sahte dekontu da Enes Baştuğ'a gönderdi. Hesabına para gelmediğini fark eden Baştuğ, dekontu doğrulatmak için bankaya gitti. Banka çalışanları, Baştuğ'a dekontun sahte olduğunu dolandırıldıklarını bildirdi.

Enes Baştuğ ve Necip Doğan, durumu polise bildirdi. Banka ile irtibata geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, G.B.'nin hesabına gönderilen 190 bin liranın önce bloke edilmesini, ardından da gönderilen hesaba geri aktarılmasını sağladı. Ekipler, kendisini askeri personel olarak tanıtan G.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Necip Doğan, otomobilin satışını almak için Düzce'den Kırıkkale'ye geldiğini belirterek, "Askeri personel olduğunu söyleyen arkadaş, 'Parayı bana havale et, kuzenim satış verecek' dedi. Ben de o arada emniyeti aradım, 'Ben dolandırılıyorum' dedim. Geldiler, bankadan havale etmeye kalktığımız 190 bin lirayı bloke ettirdiler. Kırıkkale Emniyeti'ne teşekkür ederim" dedi.