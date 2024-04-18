Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Başkasının otomobilini 'sazan sarmalı' yöntemiyle satmaya çalıştı

        KIRIKKALE'de Enes Baştuğ'un ilana koyduğu otomobili 190 bin liraya Necip Doğan'a satmayan çalışan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkasının otomobilini 'sazan sarmalı' yöntemiyle satmaya çalıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de Enes Baştuğ'un ilana koyduğu otomobili 190 bin liraya Necip Doğan'a satmayan çalışan G.B.'nin uyguladığı 'sazan sarmalı' adı verilen dolandırıcılık, banka hesabına gönderilen paraya bloke konulması ile önlendi. G.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kırıkkale'de yaşayan Enes Baştuğ, amcasına ait otomobili vekalet ile satmak için internet üzerinden ilana çıkardı. İlan üzerinden Baştuğ'a ulaşan G.B., askeri personel olarak şehir dışında bulunduğunu belirtip otomobil için pazarlık yaptı. Baştuğ'un ilan bilgilerini kopyalayan G.B., internette sahte satış ilanı oluşturdu. G.B., sahte ilana inanıp arayan Necip Doğan ile görüşerek aracı satmak için anlaştı. 'Sazan sarmalı' yöntemi ile iki tarafı da kandıran G.B., alıcı Necip Doğan'a otomobilin Kırıkkale'deki kuzeninde olduğunu, Enes Baştuğ'a ise otomobili almaya bir tanıdığının geleceğini söyledi. Enes Baştuğ ve Necip Doğan'ı aynı noterde buluşturan G.B., Doğan'a 190 bin liralık satış bedelini kendi hesabına aktarmasını söyledi. Oluşturduğu sahte dekontu da Enes Baştuğ'a gönderdi. Hesabına para gelmediğini fark eden Baştuğ, dekontu doğrulatmak için bankaya gitti. Banka çalışanları, Baştuğ'a dekontun sahte olduğunu dolandırıldıklarını bildirdi.

        Enes Baştuğ ve Necip Doğan, durumu polise bildirdi. Banka ile irtibata geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, G.B.'nin hesabına gönderilen 190 bin liranın önce bloke edilmesini, ardından da gönderilen hesaba geri aktarılmasını sağladı. Ekipler, kendisini askeri personel olarak tanıtan G.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Necip Doğan, otomobilin satışını almak için Düzce'den Kırıkkale'ye geldiğini belirterek, "Askeri personel olduğunu söyleyen arkadaş, 'Parayı bana havale et, kuzenim satış verecek' dedi. Ben de o arada emniyeti aradım, 'Ben dolandırılıyorum' dedim. Geldiler, bankadan havale etmeye kalktığımız 190 bin lirayı bloke ettirdiler. Kırıkkale Emniyeti'ne teşekkür ederim" dedi.

        Enes Baştuğ ise internete koyduğu ilan için Hakkari'de asker olduğunu belirten G.B.'nin aradığını söyleyip, "Pazarlığa oturduk, belli bir miktarda anlaştık. Ben biraz şüphelenmiştim. Gece kimlik bilgilerini istemiştim. Notere gittim, yolladığı makbuz da geçerli bir makbuz değildi. Doğrulatmak için bankaya gittik. Sonrasında olayı anladığımızda da şikayetçi olduk" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        İsrail İran'a yönelik misilleme planını iptal mi etti?
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        "Dünyanın en büyük seçimi" yarın başlıyor
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 10 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de siber suçlarla ilgili 10 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılan kişinin 190 bin lirası...
        Kırıkkale'de "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırılan kişinin 190 bin lirası...
        Kırıkkale'de 39 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 39 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 93 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de 93 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 12 yıl 20 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 12 yıl 20 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı