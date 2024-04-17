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        Kırıkkale'de 39 bin makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de 39 bin makaron ve 28 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:02
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        Kırıkkale'de 39 bin makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de 39 bin makaron ve 28 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramalarda, 1600'ü dolu 39 bin makaron ve 28 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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