Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:21 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        M.B. idaresindeki 34 HY 9107 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kulu kara yolu Millet Bahçesi yanında yol kenarındaki boş alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Önce lodos sonra sağanak
        Önce lodos sonra sağanak
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 12 yıl 20 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 12 yıl 20 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı
        Kırıkkale'de faili meçhul 10 hırsızlık olayı aydınlatıldı
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'den bayram tatilinde 1 milyon 335 bin araç geçti
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'den bayram tatilinde 1 milyon 335 bin araç geçti
        Bayram tatilinde "kilit kavşak" Kırıkkale'den 1 milyon 334 bin 923 araç geç...
        Bayram tatilinde "kilit kavşak" Kırıkkale'den 1 milyon 334 bin 923 araç geç...
        Kırıkkale'de otomobil, yaya ve TIR dorsesine çarptı; 1ölü, 2 yaralı
        Kırıkkale'de otomobil, yaya ve TIR dorsesine çarptı; 1ölü, 2 yaralı