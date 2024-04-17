Kırıkkale'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
M.B. idaresindeki 34 HY 9107 plakalı kamyonet, Kırıkkale-Kulu kara yolu Millet Bahçesi yanında yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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