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        Kırıkkale'de otomobil, yaya ve TIR dorsesine çarptı; 1ölü, 2 yaralı

        KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yayaya ve park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:45
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        Kırıkkale'de otomobil, yaya ve TIR dorsesine çarptı; 1ölü, 2 yaralı
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        KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yayaya ve park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerindeki Yukarı Mahmutlar köyü girişinde meydana geldi. Şinasi Çağrı O. (31) kontrolündeki 34 FMG 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bekleyen Galender K.'ye, ardından park halindeki TIR dorsesine çarptı. Kazada, sürücü ve yaya yaralanırken, otomobilde bulunan Seydihan Balcı (31) hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Galender K.'nin durumunun ağır olduğu, sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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