Kırıkkale'de otomobil, yaya ve TIR dorsesine çarptı; 1ölü, 2 yaralı

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yayaya ve park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerindeki Yukarı Mahmutlar köyü girişinde meydana geldi. Şinasi Çağrı O. (31) kontrolündeki 34 FMG 570 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bekleyen Galender K.'ye, ardından park halindeki TIR dorsesine çarptı. Kazada, sürücü ve yaya yaralanırken, otomobilde bulunan Seydihan Balcı (31) hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Galender K.'nin durumunun ağır olduğu, sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.