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        'Kilit kavşak'ta bayram dönüşü trafik yoğunluğu

        RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:29 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:30
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        'Kilit kavşak'ta bayram dönüşü trafik yoğunluğu
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        RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

        Ramazan Bayramı’nda 9 günlük tatilinin sona ermesinin ardından vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Dönüş nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. 3 gün önce başlayan yoğunluk, bugün akşam saatlerinde de devam etti. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, yer yer hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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