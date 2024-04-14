'Kilit kavşak'ta bayram dönüşü trafik yoğunluğu
RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.
RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ramazan Bayramı’nda 9 günlük tatilinin sona ermesinin ardından vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Dönüş nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşandı. 3 gün önce başlayan yoğunluk, bugün akşam saatlerinde de devam etti. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, yer yer hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
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