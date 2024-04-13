'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram dönüşü trafiği

RAMAZAN Bayramı tatilinden dönenler, 43 ilin güzergahında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı sonrası kara yollarında dönüş trafiği yaşanıyor. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara yönünde araç trafiği görüldü. Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.