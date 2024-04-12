Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İsa A. idaresindeki 06 CZF 930 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kılıçlar köyü mevkisinde bariyere çarptı.

        Bu sırada sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 COS 10 plakalı otomobil, kaza yapan araçtakilere yardım etmek isteyen yaya Yunus K. ile Soner Y'nin kullandığı 71 T 2056 plakalı taksiye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Yunus K. ile İsa A. ve aracında bulunan Erhan B, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yunus K. (24) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından kaçan 06 COS 10 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz

        Benzer Haberler

        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
        Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale Valisi Makas ve Belediye Başkanı Önal, personelin bayramını kutla...
        Kırıkkale Valisi Makas ve Belediye Başkanı Önal, personelin bayramını kutla...
        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Kırıkkale'de trafik polisinin yanında drift yapan sürücüye para cezası veri...
        Kırıkkale'de trafik polisinin yanında drift yapan sürücüye para cezası veri...
        Kırıkkale Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
        Kırıkkale Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı