Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralanan Yunus K. ile İsa A. ve aracında bulunan Erhan B, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bu sırada sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 06 COS 10 plakalı otomobil, kaza yapan araçtakilere yardım etmek isteyen yaya Yunus K. ile Soner Y'nin kullandığı 71 T 2056 plakalı taksiye çarptı.

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