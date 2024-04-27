Jandarmadan lise öğrencilere mesleki seminer
Niğde'nin Bahşılı ilçesinde jandarma personeli, lise son sınıf öğrencilerine meslekleriyle ilgili seminer verdi.
Niğde'nin Bahşılı ilçesinde jandarma personeli, lise son sınıf öğrencilerine meslekleriyle ilgili seminer verdi.
Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki seminerde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayṣe Yırtıcı mesleğini tanıttı, Teğmen Ayhan Üzüm de assubay ve subay olabilmenin ṣartlarını, sınav aṣamalarını, baṣvuru ṣartlarını anlattı.
Öğrencilerin sorularına da cevaplayan personel, iç ve dıṣ güvenliğin sağlamasında jandarmanın görev ve sorumluluğu hakkında da bilgi verdi.
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