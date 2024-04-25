Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "vergi kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, akaryakıt fişleri üzerinde sahte fatura düzenleyerek "resmi belgede sahtecilik" ve "vergi kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen H.Ş'nin ikametinde arama yaptı.