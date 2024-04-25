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        Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:13
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        Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "vergi kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, akaryakıt fişleri üzerinde sahte fatura düzenleyerek "resmi belgede sahtecilik" ve "vergi kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen H.Ş'nin ikametinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, 135 fişek, cep telefonu, bilgisayar, yazar kasa, barkod yazıcı ve çok sayıda akaryakıt fişi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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