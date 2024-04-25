GÜNCELLEME - Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
C.K. (40) idaresindeki 06 H 3098 plakalı cip, Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde U.S'nin (38) kullandığı 71 FH 967 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile T.K. (9) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kadın sürücü C.K, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan U.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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