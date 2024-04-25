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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:43
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        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        C.K. (40) idaresindeki 06 H 3098 plakalı cip, Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde U.S'nin (38) kullandığı 71 FH 967 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile T.K. (9) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan kadın sürücü C.K, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan U.S'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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