Kırıkkale'de İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Kırıkkale'de İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurmaları için sunulan hibe desteği başvuruları başladı.

İŞKUR İl Müdürü Ferhat Metin, yazılı açıklamasında, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik destekleri artırdıklarını, kendi işini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağladıklarını belirtti.

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların hibe desteğini 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildiğini aktaran Metin, şunları kaydetti: