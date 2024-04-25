Kırıkkale'de İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı
Kırıkkale'de İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurmaları için sunulan hibe desteği başvuruları başladı.
Kırıkkale'de İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurmaları için sunulan hibe desteği başvuruları başladı.
İŞKUR İl Müdürü Ferhat Metin, yazılı açıklamasında, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik destekleri artırdıklarını, kendi işini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağladıklarını belirtti.
Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların hibe desteğini 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildiğini aktaran Metin, şunları kaydetti:
"Hibe desteği programı, engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurmalarını amaçlayan bir destek programıdır. www.iskur.gov.tr adresinde başvuru rehberi ve başvuru kılavuzuna göre hazırlanacak projeler komisyon tarafından değerlendirilecektir. Proje başvuruları 07.06.2024 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online yapılacak. Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecek. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini aynı tarih ve saat 17.00'ye kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki İŞKUR il müdürlüklerimize iletmesi gerekmektedir."
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