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        Kırıkkale'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

        Kırıkkale'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 18:59
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        Kırıkkale'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
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        Kırıkkale'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda 4 Nisan'da aracında tartıştığı E.B. tarafından boğazından bıçaklanan F.C. (42), tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        - Olay

        F.C. isimli kadın 71 ADB 637 plakalı otomobille hareket halindeyken Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı yakınında, aynı araçta bulunan E.B. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda E.B. kadını boğazından bıçaklamış, aracın kontrolünü kaybeden kadın kaldırıma çarpmıştı.

        Ağır yaralanan F.C, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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