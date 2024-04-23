Kırıkkale'de 23 Nisan dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi

Büyük Şehir Park'ında devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, milli bayramları daha coşkulu, heyecanlı ve tarihe yakışır şekilde, hep birlikte kucaklayacaklarını söyledi.

Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenledi.

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