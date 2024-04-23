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        Kırıkkale'de 23 Nisan dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi

        Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:48
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        Kırıkkale'de 23 Nisan dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenlendi
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        Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenledi.

        Şenlik kapsamında Kırıkkale Belediyesi önünden Büyük Şehir Park'ına kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

        Büyük Şehir Park'ında devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, milli bayramları daha coşkulu, heyecanlı ve tarihe yakışır şekilde, hep birlikte kucaklayacaklarını söyledi.

        Konuşmanın ardından çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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