Kırıkkale'de polisin bulduğu içinde altın ve para olan çanta sahibine ulaştırıldı

Ekipler, çantada 10 çeyrek ve 2 tam altın, 1600 dolar, 600 avro, 65 Suudi Arabistan riyali ve N.K'ye ait kimlik olduğunu tespit etti.

Kırıkkale'de devriye gezen polis ekiplerince bulunan, içinde altın ve para olan çanta sahibine teslim edildi.

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