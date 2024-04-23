Kırıkkale'de polisin bulduğu içinde altın ve para olan çanta sahibine ulaştırıldı
Kırıkkale'de devriye gezen polis ekiplerince bulunan, içinde altın ve para olan çanta sahibine teslim edildi.
Kırıkkale'de devriye gezen polis ekiplerince bulunan, içinde altın ve para olan çanta sahibine teslim edildi.
Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda küçük bir el çantası buldu.
Ekipler, çantada 10 çeyrek ve 2 tam altın, 1600 dolar, 600 avro, 65 Suudi Arabistan riyali ve N.K'ye ait kimlik olduğunu tespit etti.
Cumhuriyet Polis Merkezi'ne çağrılan N.K'ye çantası teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.