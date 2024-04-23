Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
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