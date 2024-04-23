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        Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:35
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        Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'de hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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