Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Yaralılara yardıma giden Yunus, otomobilin çarpmasıyla öldü

        KIRIKKALE'de kazada yaralananlara yardım etmeye giden Yunus Kızılırmak (24), başka bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralılara yardıma giden Yunus, otomobilin çarpmasıyla öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'de kazada yaralananlara yardım etmeye giden Yunus Kızılırmak (24), başka bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu Kılıçlar köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden İ.A. yönetimindeki 06 CZF 930 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü İ.A. ile yanındaki E.B. yaralandı. Kazayı gören diğer iki araçtakiler, kazazedelere yardıma geldi. Bu sırada aynı yönde giden 06 COS 10 plakalı otomobil, yolda bulunan Yunus Kızılırmak'a ve park halindeki 71 T 2056 plakalı taksiye çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı kaza yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kızılırmak ile İ.A. ve E.B., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Yunus Kızılırmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İkinci kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        180 köpek! 1 milyon 731 bin lira ceza
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Yeni anayasa mesaisi başlıyor
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Gaye öğretmen evinde ölü bulundu!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        AİHM neden yaşlı kadınları dinledi, gençlere kulak asmadı
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Can pazarı yaşandı! 'Makas' metroda bitti!
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Doğuda sıcaklık yükseliyor! 3 bölgede sağanak var!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
        Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale Valisi Makas ve Belediye Başkanı Önal, personelin bayramını kutla...
        Kırıkkale Valisi Makas ve Belediye Başkanı Önal, personelin bayramını kutla...
        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Kırıkkale'de trafik polisinin yanında drift yapan sürücüye para cezası veri...
        Kırıkkale'de trafik polisinin yanında drift yapan sürücüye para cezası veri...