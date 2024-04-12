Yaralılara yardıma giden Yunus, otomobilin çarpmasıyla öldü

KIRIKKALE'de kazada yaralananlara yardım etmeye giden Yunus Kızılırmak (24), başka bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu Kılıçlar köyü yakınında meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden İ.A. yönetimindeki 06 CZF 930 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazada, sürücü İ.A. ile yanındaki E.B. yaralandı. Kazayı gören diğer iki araçtakiler, kazazedelere yardıma geldi. Bu sırada aynı yönde giden 06 COS 10 plakalı otomobil, yolda bulunan Yunus Kızılırmak'a ve park halindeki 71 T 2056 plakalı taksiye çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı kaza yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.