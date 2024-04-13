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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:22
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        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
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        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ pistinden havalanan Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Kırıkkale genelinde jandarma ve polis sorumluluk bölgelerindeki yollar kontrol edildi.

        Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarındaki trafik yoğunluğu ve alınan tedbirler denetlendi.

        Denetime, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ katıldı.

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