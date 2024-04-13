"Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yollarındaki trafik yoğunluğu ve alınan tedbirler denetlendi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ pistinden havalanan Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Kırıkkale genelinde jandarma ve polis sorumluluk bölgelerindeki yollar kontrol edildi.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.