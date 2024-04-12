Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de bayram tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor

        Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların bayramın 3'üncü gününde dönüş yolundaki trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 12.04.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de bayram tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların bayramın 3'üncü gününde dönüş yolundaki trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.

        Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri de trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

        Kara yolundaki trafik yoğunluğunun pazar günü artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        Teleferik faciası: 1 ölü ve yaralılar var
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        ABD'den İran açıklaması: Çok ciddi
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        Eminönü'nde yoğunluk bayramın son gününde de sürdü
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        TRT Arapça ekibine Gazze'de saldırı
        Güneşli günlere devam
        Güneşli günlere devam
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Sürücünün öldüğü an kamerada!
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Gelinle damada 2 milyon lira takıldı
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da dereye giren çocuk boğuldu
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Lavabolardaki küçük delik ne işe yarıyor?
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        "Neden kaçtığımı anladınız mı?"
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Yıllardır mucize eseri hayatta! Rahatsızlığı 44 yıl sonra fark edildi
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini

        Benzer Haberler

        Yaralılara yardıma giden Yunus, otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yaralılara yardıma giden Yunus, otomobilin çarpmasıyla öldü
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
        Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale Valisi Makas ve Belediye Başkanı Önal, personelin bayramını kutla...
        Kırıkkale Valisi Makas ve Belediye Başkanı Önal, personelin bayramını kutla...
        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
        Kırıkkale'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı