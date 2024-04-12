Kırıkkale'de bayram tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor

Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların bayramın 3'üncü gününde dönüş yolundaki trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan ve "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.