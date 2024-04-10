Kırıkkale Valisi Makas ve Belediye Başkanı Önal, personelin bayramını kutladı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan Bayramı'nda çalışan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Makas, Önal ve beraberindekiler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelle bayramlaşıp sohbet etti.

Ardından Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret eden Makas ve Önal, ekiplerin bayramını kutladı.

Kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla bayramlaşan Makas ve Önal, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.