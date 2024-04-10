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        Kırıkkale Valisi Makas ve Belediye Başkanı Önal, personelin bayramını kutladı

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan Bayramı'nda çalışan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:11
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        Kırıkkale Valisi Makas ve Belediye Başkanı Önal, personelin bayramını kutladı
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        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Ramazan Bayramı'nda çalışan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

        Makas, Önal ve beraberindekiler, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelle bayramlaşıp sohbet etti.

        Ardından Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret eden Makas ve Önal, ekiplerin bayramını kutladı.

        Kontrol noktasında durdurulan araç sürücüleri ve yolcularla bayramlaşan Makas ve Önal, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        Ziyaretlere, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de katıldı.

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